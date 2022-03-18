Вступилася ексдержсекретар США: у Росії за контрабанду наркотиків заарештували дворазову олімпійську чемпіонку

31-річна американська баскетболістка Бріттні Грайнер зіштовхнулася з великими неприємностями.

Спортсменка, яка виступає за незмінного чемпіона Росії з 2009 року — УГМК з Єкатеринбургу, прилетіла з Нью-Йорка до аеропорту Шереметьєво. Як повідомляє сайт Sport 24, при проході через зелений коридор Бріттні привернула увагу службового собаки. Після огляду представниками митниці в неї були виявлені вейпи (різновид електронних сигарет), рідина в яких містила гашишне масло.

Грайнер одразу же заарештували та доставили до одного із СІЗО Москви. Було порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотичних засобів, американці загрожує тюремний термін від 5 до 10 років утримання в колонії. Подану адвокатами Бріттні апеляцію було відхилено, а арешт продовжили на два місяці. При цьому прокурор зазначив, що арешт баскетболістки є законним та обґрунтованим, а підстав для пом'якшення запобіжного заходу немає, оскільки Грайнер — іноземна громадянка, через що постійного місця проживання та постійної реєстрації в Росії вона не має.

За свою співвітчизницю вже заступилася колишня держсекретар США та екскандидат у президенти країни Хілларі Клінтон, яка написала на своїй сторінці у Twitter: «Звільніть Бріттні».

Додамо, що до переїзду до Росії баскетболістка, зріст якої становить 206 см, виступала за клуб «Фенікс Меркюрі», ставши чемпіонкою WNBA у 2014 році, а у складі збірної США по два рази стала олімпійською чемпіонкою (Ріо-2016 та Токіо-2020) та чемпіонкою світу (у 2014-му та 2018-му).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазового олімпійського чемпіона з плавання Янніка Аньєля заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої.

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