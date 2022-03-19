Футболіст клубу української прем'єр-ліги пропав безвісти

Російські окупанти не припиняють руйнувати українські міста та села, вбиваючи мирне населення. Одна з найгарячіших точок — Маріуполь, де, на жаль, з кожним днем зростає кількість не лише вбитих та поранених, а й зниклих безвісти.

Зокрема, футбольний загал стривожений тим, що з 5 березня не виходить на зв'язок 20-річний футболіст клубу української прем'єр-ліги «Маріуполь» Родіон Плакса.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив футбольний агент Олександр Панков. Також зникненням одного з лідерів молодіжної команди приазовців та кандидата в молодіжну збірну України стурбовані його колеги по цеху, зокрема, гравець «Десни» Євген Селін.

Нагадаємо, що уродженець Вугледара Донецької області Родіон Плакса, який розпочинав кар'єру в академії «Шахтаря», провів за першу команду «Маріуполя» п'ять матчів, відзначившись однією результативною передачею.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські окупанти принесли горе в сім'ю ексфутболіста «Шахтаря» Давида Хочолави.

Фото ФК «Маріуполь»

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