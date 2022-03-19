Легендарний тенісист пожертвував 500 тисяч доларів українським дітям
Легенда світового тенісу, 20-разовий переможець турнірів «Великого шолома» Роджер Федерер вирішив допомогти фінансово українським дітям, які постраждали від війни.
«Я та моя сім'я були шоковані, побачивши фотографії з України, — написав 40-річний швейцарець у Twitter. — Ми вбиті горем за невинних людей, які страшенно постраждали.
Ми за мир. Ми надаватимемо допомогу дітям з України, які потребують догляду. Близько 6 мільйонів українських дітей зараз не відвідують школу, і ми знаємо, що це дуже критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хотіли б допомогти їм впоратися з цим надзвичайно травмуючим досвідом.
Через Фонд Роджера Федерера ми підтримуватимемо War Child Holland пожертвуванням у розмірі 500 тисяч доларів США, щоб забезпечити доступ до продовження шкільного навчання для українських дітей".
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша людина планети-2020 Олексій Новіков перерахував на потреби української армії 100 тисяч доларів.
Фото Jimmie48107
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