Легендарний тенісист пожертвував 500 тисяч доларів українським дітям

Легенда світового тенісу, 20-разовий переможець турнірів «Великого шолома» Роджер Федерер вирішив допомогти фінансово українським дітям, які постраждали від війни.

«Я та моя сім'я були шоковані, побачивши фотографії з України, — написав 40-річний швейцарець у Twitter. — Ми вбиті горем за невинних людей, які страшенно постраждали.

Ми за мир. Ми надаватимемо допомогу дітям з України, які потребують догляду. Близько 6 мільйонів українських дітей зараз не відвідують школу, і ми знаємо, що це дуже критичний час для забезпечення доступу до освіти. Ми хотіли б допомогти їм впоратися з цим надзвичайно травмуючим досвідом.

Через Фонд Роджера Федерера ми підтримуватимемо War Child Holland пожертвуванням у розмірі 500 тисяч доларів США, щоб забезпечити доступ до продовження шкільного навчання для українських дітей".

У самого Роджера Федерера у шлюбі з Мирославою Вавринець четверо дітей — хлопчики-близнюки Лео та Леннарт, а також дівчатка-близнюки Міла Роуз та Шарлен Ріва

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша людина планети-2020 Олексій Новіков перерахував на потреби української армії 100 тисяч доларів.

Фото Jimmie48

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