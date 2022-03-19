Непереможний український боксер на прізвисько Пітбуль захистив чемпіонський титул у США (відео)

У Paramount Theater у Нью-Йорку (США) відбувся вечір професійного боксу, у головній події якого непереможний український боксер другої найлегшої ваги (до 55,3 кг) Олег Довгун (14 перемог, 5 з них — нокаутом) захистив титул чемпіона Північної Америки з версії NABA у протистоянні з уродженцем Вірменії Герамом Елояном, який виступає за Бельгію (7 перемог, 6 з них — нокаутом, 3 поразки).

Конкурентний поєдинок тривав усі 10 раундів. Наш боксер був точнішим, тоді як його суперник створював Довгуну проблеми жорсткими та акцентованими ударами. У результаті судді роздільним рішенням таки дали перемогу українцю на прізвисько Пітбуль — 96:94, 97:93, 94:96.

Зазначимо, що колишній боксер «Українських отаманів» 27-річний Олег Довгун, який народився у Стебнику Львівської області, з 2017 року живе та тренується в американському Пітсбурзі. 2020-го він одружився в Україні зі своєю коханою Русланою, після чого забрав дружину в США. Титул чемпіона Північної Америки Довгун завоював у листопаді минулого року, перемігши одноголосним рішенням суддів американця Гленна Дезерна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер-гігант Дмитро Безус, який готував Усика до бою з Джошуа, ефектно нокаутував суперника.

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