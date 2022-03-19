Зірки «Динамо» та «Шахтаря» створили фонд військової та гуманітарної допомоги

Футболісти київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко та Тарас Степаненко підтримали почин українців-легіонерів та створили під час війни фонд гуманітарної та військової допомоги. Про це повідомив голкіпер «біло-синіх» та збірної України Георгій Бущан.

«Об'єднуємось та допомагаємо один одному заради перемоги України, — написав уродженець Одеси Георгій Бущан в Instagram. — Сьогодні разом із Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Матвієнком, Миколою Шапаренком та Сергієм Кривцовим вирішили розповісти про наш фонд. Спочатку кожен допомагав власноруч, але згодом побачили, що об'єднувати зусилля ефективніше.

Фонд поділений на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити з усієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії — зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організується логістика для перевезення речей в Україну, що наразі непросто, але для українців немає нічого неможливого. Наші герої доводять щодня.

На фото частина допомоги (500 аптечок Ifak aids, 50 бронежилетів (захист 4+) та 5 тепловізорів), які їдуть до Одеси, Мар'їнки та Миколаїва. Слава Україні".

До речі, Тарас Степаненко у себе в соцмережі пояснив, чому у створенні фонду задіяно лише шістьох гравців.

«А де інші? Не поспішайте засуджувати всіх інших, — написав один із лідерів „Шахтаря“ та збірної країни. — Допомагають 99,9% хлопців, яких я особисто знаю. Хтось своєму місту, хтось переселенцям, а хтось армії. Насамперед, ми спортсмени, а не фахівці з PR. Тому справи в нас завжди більше, ніж контенту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний тенісист Роджер Федерер витратить 500 тисяч доларів на допомогу українським дітям.

Фото uaf.ua

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