29.41 / 30.67 32.73 / 34.53
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Зірки «Динамо» та «Шахтаря» створили фонд військової та гуманітарної допомоги

19:24 19 березня 2022
Зірки «Динамо» та «Шахтаря» створили фонд військової та гуманітарної допомоги

Футболісти київського «Динамо» та донецького «Шахтаря» Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко та Тарас Степаненко підтримали почин українців-легіонерів та створили під час війни фонд гуманітарної та військової допомоги. Про це повідомив голкіпер «біло-синіх» та збірної України Георгій Бущан.

«Об'єднуємось та допомагаємо один одному заради перемоги України, — написав уродженець Одеси Георгій Бущан в Instagram. — Сьогодні разом із Тарасом Степаненком, Сергієм Сидорчуком, Миколою Матвієнком, Миколою Шапаренком та Сергієм Кривцовим вирішили розповісти про наш фонд. Спочатку кожен допомагав власноруч, але згодом побачили, що об'єднувати зусилля ефективніше.

Фонд поділений на дві частини: гуманітарну та військову. Ми збираємо запити з усієї України та передаємо перевіреним людям в Іспанії та Італії — зараз це наші основні партнери, можливо, згодом географія розшириться. Далі організується логістика для перевезення речей в Україну, що наразі непросто, але для українців немає нічого неможливого. Наші герої доводять щодня.

На фото частина допомоги (500 аптечок Ifak aids, 50 бронежилетів (захист 4+) та 5 тепловізорів), які їдуть до Одеси, Мар'їнки та Миколаїва. Слава Україні".

До речі, Тарас Степаненко у себе в соцмережі пояснив, чому у створенні фонду задіяно лише шістьох гравців.

«А де інші? Не поспішайте засуджувати всіх інших, — написав один із лідерів „Шахтаря“ та збірної країни. — Допомагають 99,9% хлопців, яких я особисто знаю. Хтось своєму місту, хтось переселенцям, а хтось армії. Насамперед, ми спортсмени, а не фахівці з PR. Тому справи в нас завжди більше, ніж контенту».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний тенісист Роджер Федерер витратить 500 тисяч доларів на допомогу українським дітям.

Фото uaf.ua

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полонені російські військові

Не хочуть повертатися до путінської Росії: полонені офіцери РФ можуть отримати політичний притулок у США

Сергій Пантелюк з дружиною

«Так і не взнав, що став батьком»: в день загибелі 24-річного лейтенанта дружина народила йому донечку

кадирівці

Тільки «кошмарили» місцевих та знімали відео для соцмереж: як насправді «воювали» кадирівці в Україні

ракети літак

США підтвердили, що Росія використала в Україні гіперзвукову зброю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.