Українська красуня Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу у Сербії

У столиці Сербії Белграді триває перший з 2018 року чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщеннях.

Блискуче виступила у Белграді в суботу, 19 березня, бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 Ярослава Магучих з Дніпра, яка добиралася до Сербії цілих три доби. 20-річна чемпіонка Європи у приміщеннях з найкращим результатом сезону у світі 202 см стала чемпіонкою світу, випередивши Елеонор Паттерсон з Австралії (200 см) та Надію Дубовицьку з Казахстану, яка встановила рекорд Азії (198 см).

Ще одна українка Ірина Геращенко, яка після початку війни тиждень не тренувалася та насилу вибралася з Києва, з результатом 192 см посіла п'яте місце.

Зазначимо, що на світовій першості у Белграді Україна представлена шістьма спортсменками. Окрім «висотниць» Ярослави Магучих та Ірини Геращенко, Ганна Плотіцина бореться у бігу на 60 метрів з бар'єрами, Яна Гладійчук — у стрибках із жердиною, а Марина Бех-Романчук побореться за медалі у потрійному стрибку та стрибках у довжину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих увійшла до десятки найкращих спортсменів України минулого року.

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