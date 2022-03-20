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Спорт

Аспіналл — Волков: відео ганебної поразки російського гіганта в бою UFC

9:35 20 березня 2022
Аспіналл&nbsp;— Волков UFC

Пізно ввечері в суботу, 19 березня, у Лондоні пройшов турнір UFC Fight Night, головним боєм якого стало протистояння суперважковаговиків — британця Тома Аспіналла (10 перемог, 2 поразки) та росіянина Олександра Волкова (34 перемоги, 10 поразок).

Москвич, зріст якого перевищує два метри, був фаворитом у спеціалістів та букмекерів. Але британець зі старту поєдинку не давав «перепочити» досвідченому супернику, і на четвертій хвилині першого раунду зміг провести больовий прийом із захопленням руки, змусивши Волкова здатися.

Ця перемога стала для Аспіналла п'ятою поспіль в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC), причому всі британець здобув достроково. Волков же зазнав поразки больовим або задушливим прийомом лише втретє в кар'єрі та вперше за 12 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Мороз на прізвисько Залізна Леді «задушила» ненависну суперницю в бою UFC 272.

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