Гора з «Ігри престолів» ефектно переміг найсильнішу людину планети: відео боксерського бою

У Дубаї (ОАЕ) пройшов довгоочікуваний боксерський поєдинок між колишніми стронгменами — найсильнішою людиною планети 2017 року британцем Едді Холлом та володарем аналогічного титулу у 2018-му ісландцем Хафтором Бйорнссоном, який схуд на 55 кілограмів.

Спочатку поєдинок мав відбутися у 2021 році, але був перенесений через травму біцепса, отриману Едді під час одного зі спарингів. Коли ж британець відновився, суперники змогли зійтися в рингу та видали яскравий бій, який тривав шість раундів.

По ходу поєдинку Бйорнссон, відомий за роллю Григора «Гори» Клігана в серіалі «Гра престолів», двічі — у третьому та шостому раундах — відправляв суперника в нокдаун.

Thor cracks Eddie with a nice left hook at the end of Round 3, and the bell comes in clutch. #ThorVsEddie pic.twitter.com/zq9nB8y6MM — Richie Vargas (@RichieRich93_) March 19, 2022

При цьому сам також двічі у другому раунді опинявся на канвасі рингу.

Thor had the opportunity to capitalize here on Eddie near the end of Round 2 but didn’t take advantage, instead, gets knocked down. Seems like Eddie’s having difficulty seeing though.. #ThorVsEddie pic.twitter.com/sRA7hF5dKU — Richie Vargas (@RichieRich93_) March 19, 2022

У підсумку після фінального гонга всі судді одноголосно віддали перемогу ісландцю — 57:54, 57:54, 57:54.

Повне відео бою можна подивитися за цим посиланням.

Зазначимо, що це вже третій бій Гори в боксерській «кар'єрі». У січні минулого року він завершив унічию поєдинок проти британського ексчемпіона Європи WBO у напівважкій вазі Стівена Уорда, а у вересні нокаутував у першому раунді канадського армрестлера Девона Ларатта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер на прізвисько Пітбуль захистив чемпіонський титул у США.

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