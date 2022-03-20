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Спорт

Гора з «Ігри престолів» ефектно переміг найсильнішу людину планети: відео боксерського бою

11:04 20 березня 2022
Бйорнссон&nbsp;— Холл бокс

У Дубаї (ОАЕ) пройшов довгоочікуваний боксерський поєдинок між колишніми стронгменами — найсильнішою людиною планети 2017 року британцем Едді Холлом та володарем аналогічного титулу у 2018-му ісландцем Хафтором Бйорнссоном, який схуд на 55 кілограмів.

Спочатку поєдинок мав відбутися у 2021 році, але був перенесений через травму біцепса, отриману Едді під час одного зі спарингів. Коли ж британець відновився, суперники змогли зійтися в рингу та видали яскравий бій, який тривав шість раундів.

По ходу поєдинку Бйорнссон, відомий за роллю Григора «Гори» Клігана в серіалі «Гра престолів», двічі — у третьому та шостому раундах — відправляв суперника в нокдаун.

При цьому сам також двічі у другому раунді опинявся на канвасі рингу.

У підсумку після фінального гонга всі судді одноголосно віддали перемогу ісландцю — 57:54, 57:54, 57:54.

Повне відео бою можна подивитися за цим посиланням.

Зазначимо, що це вже третій бій Гори в боксерській «кар'єрі». У січні минулого року він завершив унічию поєдинок проти британського ексчемпіона Європи WBO у напівважкій вазі Стівена Уорда, а у вересні нокаутував у першому раунді канадського армрестлера Девона Ларатта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер на прізвисько Пітбуль захистив чемпіонський титул у США.

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