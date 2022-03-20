«Сірість та закомплексований боягуз»: Беленюк жорстко опустив путіна та його шанувальників у росії

Олімпійський чемпіон Токіо-2020, народний депутат України Жан Беленюк у жорсткій формі висловився про президента росії володимира путіна, а також його шанувальників та послідовників його режиму в рф.

«Це ж треба так зганьбитися, щоб закомплексований боягуз, у минулому — сірість та підставка під валізу Собчака, взяв у заручники, перетворивши на бидло цілу країну з багатомільйонним населенням, за дуже рідкісним винятком, якому доводиться сьогодні виїжджати з країни! Адже бути адекватною, людиною з гідністю та наявністю совісті, мати свою точку зору, яка відрізняється від фекалій, що ллються з федеральних каналів, і не боятися її озвучити — переслідується по всій суворості кримінального кодексу! Читаючи колись „1984“ Оруелла, ніколи не міг подумати, що це спостерігатиму на власні очі… і це буде так близько», — написав Беленюк на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши відео з ветераном російської армії, який не підбирає слів, коментуючи розпочату путіним війну.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк потрапив у курйозну ситуацію на київському блокпосту.

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