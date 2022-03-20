Українка Бех-Романчук стала віце-чемпіонкою світу в Сербії": відео «срібного» стрибка

Наші спортсменки продовжують здобувати медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Слідом за «золотом» стрибунки у висоту Ярослави Магучих срібну медаль здобула наша стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук. У секторі для потрійного стрибка, нерідної для себе дисципліни, уродженка Хмельницької області розпочала виступ невдало й посідала лише восьме місце. Але Марині вдалося акумулювати всі сили на останню спробу та показати результат 14,74 м, поступившись лише світовій рекордсменці Юлімар Рохас із Венесуели (15,74 м).

«Для моєї України. Для мого народу», — прокоментувала особистий рекорд Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram.

Відео «срібного» стрибка Бех-Романчук

Додамо, що у вечірній сесії Бех-Романчук матиме можливість поповнити свою колекцію нагород у секторі для стрибків у довжину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний українець Ілля Ковтун переміг на етапі Кубка світу в Катарі.

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