29.46 / 30.78 32.75 / 34.68
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українка Бех-Романчук стала віце-чемпіонкою світу в Сербії": відео «срібного» стрибка

16:08 20 березня 2022
Марина Бех-Романчук

Наші спортсменки продовжують здобувати медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Слідом за «золотом» стрибунки у висоту Ярослави Магучих срібну медаль здобула наша стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук. У секторі для потрійного стрибка, нерідної для себе дисципліни, уродженка Хмельницької області розпочала виступ невдало й посідала лише восьме місце. Але Марині вдалося акумулювати всі сили на останню спробу та показати результат 14,74 м, поступившись лише світовій рекордсменці Юлімар Рохас із Венесуели (15,74 м).

«Для моєї України. Для мого народу», — прокоментувала особистий рекорд Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram.

Відео «срібного» стрибка Бех-Романчук

Додамо, що у вечірній сесії Бех-Романчук матиме можливість поповнити свою колекцію нагород у секторі для стрибків у довжину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 18-річний українець Ілля Ковтун переміг на етапі Кубка світу в Катарі.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Розбитий танк Росії

Весна скоро переходить у наступ: танки окупантів чекає «залізний капут» у багнюці

«Далі їхали, ніж воювали»: в Україні знищено дві групи путінського спецназу

«Далі їхали, ніж воювали»: в Україні знищено дві групи путінського спецназу

Пожежа у Києві: у Святошинському районі уламки снаряда орків упали на багатоповерховий житловий будинок (фото)

Пожежа у Києві: у Святошинському районі уламки снаряда орків упали на багатоповерховий житловий будинок (фото)

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

Був у цивільному одязі, із сокирою в руках: у Харкові затримали збитого путінського льотчика

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.