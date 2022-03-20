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Спорт

Під Волновахою вбили ще одного українського футболіста

20:50 20 березня 2022
Сергій Шестак

Війна з росією, яка продовжується на території нашої країни, забирає життя все більшої кількості наших співвітчизників. Гинуть і футболісти, які зі зброєю в руках вирішили захищати Україну чи займаються волонтерською діяльністю.

Зокрема, в бою під Волновахою, що на Донеччині, героїчно загинув гравець аматорського клубу «Черкаські козаки» Сергій Шестак, у якого залишилися дружина та маленька донька.

«Від імені президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка та всієї футбольної спільноти України висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Сергія. Світла та Вічна Пам'ять. Царство Небесне. Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам'ятатимемо», — повідомили трагічну новину на сторінці Української асоціації футболу (УАФ) у Facebook.

Сергій Шестак (ліворуч) із президентом УАФ Андрієм Павелком та екстренером збірної України Мироном Маркевичем

Також, захищаючи нашу країну від вторгнення військ країни-агресора, загинув Богдан Семенчук — футболіст аматорського клубу «Случ» із Березного, що на Рівненщині. Пішовши на фронт добровольцем, гравця було смертельно поранено в боях під Києвом.

«Футболіст березневського „Случа“ Богдан Семенчук загинув у боях із російськими окупантами. Нехай Богдану земля буде пухом, а пам'ять про Героя буде вічно зберігатися в наших серцях!» — ідеться в повідомленні на сторінці Рівненської обласної асоціації футболу у Facebook.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського футболіста та його маму вбила російська бомба в Гостомелі.

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