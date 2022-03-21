«Барселона» на «Бернабеу» знищила «Реал» без Луніна: відеоогляд елькласіко

Увечері в неділю, 20 березня, на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» в Мадриді в рамках 29-го туру чемпіонату Іспанії відбулося довгоочікуване елькласіко — мадридський «Реал», який викинув Мессі та компанію із Ліги чемпіонів, приймав каталонську «Барселону», що здобула вольову перемогу над «Галатасараєм» у Лізі Європи.

Враховуючи перевагу, яку «вершкові» створили собі в чемпіонаті (плюс 9 очок порівняно з «Севільєю», що йде другою), підопічні Карло Анчелотті можуть почуватися цілком комфортно. Інша річ — елькласіко, в якому, незалежно від результатів, уболівальники чекають від тебе перемоги, тим паче на домашньому стадіоні.

Але цього разу «Реал» зазнав оглушливого фіаско (українець Лунін спостерігав за поєдинком з лави запасних). Без свого найкращого бомбардира Каріма Бензема, який пропускав поєдинок через м'язову травму, «вершкові» не змогли нічого створити в атаці, а у свої ворота пропустили чотири м'ячі. Дублем відзначився П'єр-Емерік Обамеянг, який за неповні два місяці в «Барселоні» забив більше м'ячів (9), ніж за п'ять попередніх в «Арсеналі» (7). Також по одному голу записали на свій рахунок Рональд Араухо та Ферран Торрес.

Це найбільша домашня поразка «Реала» в елькласіко з листопада 2015 року, коли «вершкові» поступилися на «Бернабеу» з аналогічним рахунком. А ось «Барселона», навпаки, спромоглася перервати невдалу серію поєдинків із принциповим суперником, якого не могла обіграти з березня 2019 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» зіграє з «Челсі» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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