«Хто прийшов вбивати мій народ, той ляже першим»: скандальний Селезньов назвав головну різницю між українцями та росіянами

Колишній футболіст «Шахтаря» та збірної України Євген Селезньов, який нині виступає за закарпатський «Минай», емоційно висловився про військове вторгнення росії до нашої країни.

«Я досі шокований їхнім вчинком. Це не просто нелюдяно, це тваринний вчинок. І те, тварини чистіші, ніж вони. Ніколи не міг уявити, що ці люди не мають душі. Вони просто взяли та напали на сусідів: убивають дітей, розстрілюють будинки… Вони збожеволіли. Але моя позиція одна — хто прийшов убивати мій народ, той ляже першим», — поділився своєю думкою футболіст в інтерв'ю сайту FanDay.

Свого часу, у 2016 році, Селезньов виступав за російську «Кубань», і тепер шкодує про своє тодішнє рішення. «Це була моя велика помилка, що я працював у Росії. Єб*ти окупантів у рот! Спілкувався з деякими росіянами, вони не розуміють, що в нас відбувається і не вірять у це. Кажуть, що прийшли нас захищати й у всьому винна Америка. Кого ви, бл. дь, захищаєте і від кого? Ви бомбите наші будинки! Я не просив, щоб мене боронили. Ви що, з глузду з'їхали, тут люди гинуть. Вони кажуть, що у нас є фашисти. Який я фашист? У мене прадід тричі в танку горів, орденоносець. Він що, фашист? Я до фашизму ставлюся дуже негативно, але які ми фашисти? Що в них у головах?» — щиро дивується Євген.

Також футболіст, відомий своїм скандальним характером, назвав головну різницю між українцями та росіянами. «У нас є яйця. Я не хочу грести всіх росіян під один гребінець, але я проти тих, що перейшли межу людяності. Розумна людина не може переходити кордон та єб*шити будинки ракетами, вбивати дітей та жінок. Під*раси — це м'яко сказано. Вони гірші за тварин. Звірі вбивають лише заради харчування, а ці… Але ми вже їх перемогли, бо українці набагато сильніші духом. Обстріляти нас ракетами — це максимум, що вони можуть», — резюмував Селезньов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст «Динамо» та збірної України Андрій Богданов склав присягу на вірність народу.

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