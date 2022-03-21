Українська арбітр ФІФА Монзуль вийшла на матч італійського чемпіонату з синьо-жовтим прапором (відео)

Одна з найкращих футбольних арбітрів України харків'янка Катерина Монзуль, яка у жовтні минулого року судила матч збірної Англії у відборі на ЧС-2022, змогла виїхати за кордон у воєнний час.

Федерація футболу Італії сплатила всі витрати на переїзд юним футболістам, а також суддям. «Ми організували це, щоб відправити ще одне важливе повідомлення на користь миру, а також допомогти нашій колегі Катерині Монзуль продовжити свою кар'єру на високому рівні», — сказав президент ФФІ Габріеле Гравіна.

Наша співвітчизниця отримала перше призначення у жіночій серії А та відсудила матч між міланським «Інтером» та генуезькою «Сампдорією». З підтрибунного приміщення Катерина вийшла, накинувши на плечі прапор України, а сам поєдинок пройшов під девізом «Гра заради миру».

Додамо, що матч виявився результативним та завершився перемогою «Інтера» — 4:3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок української рефері ФІФА Марини Стрілецької пограбували російські окупанти.

Фото Agenzia ANSA

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