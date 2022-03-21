Російську спортсменку впіймали на допінгу та позбавлять олімпійського «золота»

29-річна легкоатлетка з Росії Єлена Лашманова попалася на вживанні допінгу.

Як повідомляється в прес-релізі незалежного органу боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU), уродженку Мордовії дискваліфікували на два роки, починаючи з 9 березня 2021-го, на підставі даних із московської антидопінгової лабораторії, які викрили Єлену у використанні забороненого препарату або методу.

Також спортсменка буде позбавлена нагород, завойованих у період з 18 лютого 2012-го по 3 січня 2014-го. За цей час вона досягла найбільших досягнень у своїй кар'єрі — стала олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 у ходьбі на 20 км, при цьому встановивши світовий рекорд, та чемпіонкою світу на домашній першості у 2013-му в аналогічній дисципліні. Зазначимо, що раніше Лашманова ставала чемпіонкою світу серед юнаків, а також чемпіонкою світу та Європи серед юніорів.

"Золота" Лондона-2012 Лашманова буде позбавлена

Таким чином, після перегляду результатів п'єдестал стане повністю китайським — «золото» через десять років перейде до Цеян Шеньцзе, «срібло» дістанеться Лю Хун, а бронзовим призером стане Люй Сючжі.

Цікаво, що Лашманову вже не вперше дискваліфікують. У лютому 2014-го комісія Всеросійської федерації легкої атлетики відсторонила спортсменку від змагань на два роки також за порушення антидопінгових правил. Відбувши дискваліфікацію на початку 2016 року, після цього Єлена брала участь виключно у внутрішніх турнірах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що срібний призер Токіо-2020 британський легкоатлет Чиджинду Уджа попався на допінгу.

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