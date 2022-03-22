«У Києві немає і не буде російських танків»: Володимир Кличко про бій усього свого життя

Легендарний український боксер Володимир Кличко, який після вторгнення армії Росії вступив у тероборону Києва, вкотре висловився про битву з рашистською нечистю. Ексчемпіон світу в надважкій вазі назвав війну проти росії боєм усього свого життя.

Я боєць, і це бій, — заявив Володимир Кличко в інтерв'ю news.yahoo. — Це бій всього мого життя. Це бій всього життя для мільйонів з нас. Російський імперіалізм та їхній лідер Володимир Путін просто хочуть повернутися до СРСР, але цього не станеться.

Якщо ми будемо оточені російською армією, нехай буде так. Нас українців 45 мільйонів. Ми чинитимемо опір, що ми й робимо зараз. Ви бачите на фотографіях, що в містах, в які прорвалися росіяни, люди мітингують з українськими прапорами, стоять перед танками та кажуть: «Ідіть додому, йдіть нах*й. Це не ваша земля».

У Києві немає та ніколи не буде російських танків. Місто сильне, люди сильні, наша воля сильна".

Раніше Володимир Кличко на весь світ показав наслідки обстрілу Києва російськими окупантами.

«Це дитячий садок. Це — житловий район Києва, столиці України. Це те, що робить російська армія та їхні ракети. Забирають життя. І це те, що ви робите. Будь-хто, хто веде бізнес з Росією, кров і на ваших руках також. Це не військовий об'єкт, це житловий район Києва. Просто подивіться на це! Це геноцид українців», — сказав Кличко-молодший.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий боксер-чемпіон Олександр Усик та футболіст Роман Зозуля «одягли» дві бригади українських воїнів.

Фото АР

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