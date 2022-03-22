Ломаченко відмовився від бою з Камбососом: з’явилася емоційна реакція австралійського чемпіона

Дворазовий олімпійський чемпіон, знаменитий боксер Василь Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), що записався в тероборону рідного Білгорода-Дністровського, відмовився від бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі з австралійцем Джорджем Камбососом (20 перемог, 10 з них — нокаутом). Про рішення українця повідомив промоутер австралійця Лі Дібелла з посиланням на слова менеджера Ломаченка Егіса Клімаса.

«Егіс подякував мені та Джорджу за шанс битися за всі титули та окремо за те, що ми погодилися трохи довше почекати, беручи до уваги те, що відбувається в Україні, — заявив Лі Дібелла. — У мене спалахнула днями надія — я почув, що український уряд дозволив Ломаченку виїзд із країни для підготовки до бою. Але коли ми так і не дочекалися остаточного підтвердження від Top Rank та Клімаса, то все самі зрозуміли. Очевидно, що у Ломаченка зараз набагато важливіші справи у порівнянні з боксом».

Підтвердив рішення нашого боксера також промоутер Ломаченка Боб Арум.

«До його рішення можна підійти з двох сторін, — сказав Боб Арум. — Необхідно віддати належне хоробрості та відвазі Ломаченка. І я, звісно, з розумінням до цього ставлюся. Але якщо відштовхуватися від інтересів боксу, то дуже шкода, що він не скористається шансом знову стати чемпіоном світу. Я, звичайно, повністю на його боці. І я абсолютно розумію його вибір. Це смілива позиція. У всьому, що сталося, звичайно ж, немає його провини. У всьому цьому божевіллі винна лише одна людина — президент Росії Путін».

При цьому промоутер Камбососа, який сенсаційно переміг боксера із США Теофімо Лопеса, підтвердив, що його підопічний замість Ломаченка 5 червня на Marvel Stadium у Мельбурні (Австралія) проведе бій проти американця Девіна Хейні (27 перемог, 15 з них — нокаутом). «Він отримає таку саму пропозицію, як і українець, з тими ж умовами та датами. Він обіцяв, що прийме її. От і побачимо», — уточнив Лі Дібелла.

До речі, сам Камбосос із розумінням поставився до рішення Ломаченка й заявив, що молитиметься за нього та Україну.

«Василю, я поважаю твоє рішення. Я все розумію і молитимуся за тебе та твою країну. Будь ласка, бережи себе. І після того, як я витру канвас рингу Девіном, ми зустрінемося в одному рингу у битві справжніх чемпіонів. Хай береже тебе Бог», — написав Джордж Камбосос у твітері.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою Василь Ломаченко переміг у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів ганця Річарда Коммі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко переплавив свої золоті олімпійські медалі заради батька.

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