«Вам ніколи не перемогти Росію»: зрадник Карякін відкрив зомборот після ганебної дискваліфікації

Переможець Всесвітньої шахової Олімпіди у складі збірної України Сергій Карякін, з ганьбою відсторонений ФІДЕ від змагань на пів року через підтримку російської агресії, ще раз виявив свою гнилу сутність. Гросмейстер, який живе в Москві, одурманений російською пропагандою, звернувся з посланням до «адекватних українців».

«Звернення до адекватних українців. Вірю, що таких більшість! - написав Сергій Карякін (до речі, свого часу наймолодший у світі гросмейстер), який, схоже, остаточно зазомбований російською пропагандою, у своєму телеграм-каналі. — Чи розумієте ви, що у військовому плані Україна не має шансів? Що, затягуючи безглузду війну, ви неминуче провокуєте нові жертви?

Повторюся. Шансів перемогти Росію у вас нема. НАТО вас кинуло, а європейські країни, хоч і вдають, що допомагають, за фактом вплинути ні на що не можуть.

Не варто обманюватись тим, що Росія просувається не так швидко, як могла б. Росія шкодує простих мешканців і ніколи не спеціально стрілятиме по мирних будинках. Тільки тому київський режим ще не впав. Втім, це лише питання часу.

І найголовніше. Вам до кінця будуть вливати нісенітниці про те, що ви перемагаєте. Одні фейки породжуватимуть інші, і так до безкінечності. Міноборони України звітуватиме, що збили сто-п'ятсот літаків і знищили сотні тисяч людей, а потім… вони просто здадуться.

Саме так, як Німеччина 1945-го. До останнього моменту прості німці вірили, що вони перемагають, завдяки налагодженій пропагандистській машині. Це те, що зараз відбувається у вас.

Не провокуйте зайве кровопролиття. Ваша влада має одне завдання — продовжити агонію. Від цього краще не буде нікому, окрім цієї самої влади, яка ненадовго продовжить своє існування за рахунок пересічних українців.

Припиняйте кровопролиття, і ніхто вас не чіпатиме. Це у ваших інтересах! А якщо ви підете на поводу в київського режиму… Шкода, не кажіть, що вас не попереджали…"

До речі, дружина Карякіна Галія (колишня секретарка Федерації шахів Москви) своєю чергою заявила, що ФІДЕ, вирішивши усунути її чоловіка від усіх змагань, змішала шахи із брудом та лицемірством.

Не всім дано грати в шахи так, як це робить мій чоловік! — заявила дружина шахіста-зрадника, яка, до слова, старша за Карякіна на три роки. — Ціла Міжнародна шахова федерація злякалася і вирішила не допускати Сергія до офіційних турнірів. Хлопці з ФІДЕ сподіваються потрапити в олімпійські види спорту, підлабузнюючись і вислужуючись перед МОК та іншими спортивними організаціями. Іншими способами не виходить. Вони змішали шахи з брудом та лицемірством!"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний шахіст Гаррі Каспаров назвав режим путіна фашистською диктатурою.

Фото ФІДЕ

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