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Спорт

Знаменитий воротар потрапив у серйозну аварію на батьківщині (відео)

17:03 22 березня 2022
Андре Онана

Голкіпер амстердамського «Аякса» та збірної Камеруну Андре Онана, клуб якого вибила з Ліги чемпіонів «Бенфіка» Романа Яремчука, потрапив у вівторок, 22 березня, у серйозну ДТП у себе на батьківщині, повідомляє «Екіп».

25-річний воротар, який прибув у розташування своєї національної команди на відбіркові матчі ЧС-2022 з Алжиром, лише дивом не постраждав після лобового зіткнення двох авто о 7:30 ранку.

Як повідомив агент футболіста Альберт Ботінес, у момент аварії Онана перебував на пасажирському сидінні. Він не постраждав, але все ж таки був доставлений до лікарні для обстеження.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голкіпера Андре Онану дискваліфікували на рік за допінг.

Фото ФК «Аякс», Twitter CFOOT

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