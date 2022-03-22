Знаменитий воротар потрапив у серйозну аварію на батьківщині (відео)
Голкіпер амстердамського «Аякса» та збірної Камеруну Андре Онана, клуб якого вибила з Ліги чемпіонів «Бенфіка» Романа Яремчука, потрапив у вівторок, 22 березня, у серйозну ДТП у себе на батьківщині, повідомляє «Екіп».
25-річний воротар, який прибув у розташування своєї національної команди на відбіркові матчі ЧС-2022 з Алжиром, лише дивом не постраждав після лобового зіткнення двох авто о 7:30 ранку.
March 22, 2022
Як повідомив агент футболіста Альберт Ботінес, у момент аварії Онана перебував на пасажирському сидінні. Він не постраждав, але все ж таки був доставлений до лікарні для обстеження.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що голкіпера Андре Онану дискваліфікували на рік за допінг.
Фото ФК «Аякс», Twitter CFOOT352
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