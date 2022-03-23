Усик залишив тероборону Києва та поїхав готуватися до реваншу з Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, який після початку війни вступив до лав тероборони Києва та захищав столицю від навали рашистів, уже найближчим часом проведе бій-реванш із британцем Ентоні Джошуа.

35-річний уродженець Криму отримав спеціальний дозвіл від керівництва країни та, на відміну від свого кума Василя Ломаченка, скористався ним, щоб залишити територію України та розпочати підготовку до поєдинку.

«Олександр Усик поїхав тренуватися, у нього буде бій за звання чемпіона світу. Для нас дуже важливо, щоб він переміг та ще раз сказав усьому світу, що він завжди буде проти війни й він за мир. Це дуже важливо для нас», — сказав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону на всеукраїнських каналах.

Додамо, що точну дату реваншу Усик — Джошуа все ще не названо — відомо лише, що він пройде влітку нинішнього року. Нещодавно представники британського боксера, зокрема промоутер Едді Хірн, звинувачував нашого співвітчизника у навмисному затягуванні залагодження всіх деталей майбутнього бою та бажанні зірвати якомога більший куш.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко назвав війну з росією головним боєм свого життя.

252

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter