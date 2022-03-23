«Йде справжній геноцид»: Ярмоленко розповів, як його рідні в Чернігові рятуються від бомбардувань

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко, який виступає в Англії за «Вест Хем», розповів про те, що багато його рідних, як і раніше, проживають у Чернігові, відрізаному від Києва через зруйнований окупантами мост через Десну, та Чернігівській області, страждаючи від щоденних обстрілів та бомбардувань.

«У мене в принципі вся рідня — двоюрідні брати, сестри, дядьки, тітки, бабуся, батько — з Чернігова та Чернігівської області, — розповів Ярмоленко в інтерв'ю програмі «Денисов TIME», що виходить на Youtube-каналі телеканалів «Футбол ½/3». — Я з усіма підтримую зв'язок. Вони перебувають хто де. Постійно тривають обстріли — вони сидять у бомбосховищі, ховаються по підвалах. Як і всі люди зараз у країні. Про це страшно говорити та страшно думати. Постійно відбуваються бойові дії. Коли я побачив, що зробили з Черніговом та селами області… Без сліз це сприймати неможливо.

На мою думку, йде чистий геноцид. Знищують українських людей. Просто стріляють у мирних жителів — дітей, жінок. Як так можна? Це чисті у*бки. Як їх називати військовими, чоловіками, якщо вони стріляють у дітей, жінок? Я навіть не знаю, як описати цю націю. Гинуть безневинні люди, військові, а вони проводять у себе в країні якийсь там концерт. Я не знаю, як до цих людей можна нормально ставитися".

Нагадаємо, що Ярмоленко активно займається волонтерською діяльністю. Зокрема, футболіст перерахував 3 мільйони гривень на потреби армії нашої країни, а також допомагає воїнам, які захищають його рідний Чернігів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко затаврував ганьбою футболістів збірної Росії за мовчання.

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