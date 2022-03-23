Окупанти вбили засновника українського фан-клубу «Манчестер Юнайтед»

Внаслідок обстрілу автомобіля окупантами загинув засновник українського фан-клубу «Манчестер Юнайтед» Олександр Кукін. Його дочка Аліса та дружина Аліна у лікарні. Про це повідомив офіційний сайт «червоних дияволів»:

«Надійшло підтвердження про вбивство Кукіна в результаті обстрілу його автомобіля окупантами. Його дружина і дочка були прооперовані в лікарні й вижили.

«МЮ» висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю Кукіна і бажає якнайшвидшого одужання його сім'ї. На цей час манчестерський клуб вивчає способи, як надати підтримку родині Олександра і київському фан-клубу.

Фан-клуб був заснований у 2002 році, а Кукін зіграв важливу роль в його створенні. В останні роки за сімейними обставинами він не міг приділяти йому багато часу, але не втрачав ентузіазму.

На нещодавній фотографії, який опублікував фан-клуб, Кукін насолоджувався перемогою МЮ над «Лідсом» з рахунком 4:2. Лише за кілька тижнів до смерті".

Повідомляється, що Олександр загинув 3 березня 2022 року. Він намагався вивезти на машині свою дружину і дитину з території, яку збиралися окупувати війська РФ.

У 2002 році Кукін заснував фан-клуб «МЮ» під назвою «Київські червоні».

Відомо, що на похороні Олександра Кукіна в його труну поклали сувенір «МЮ» як символ його любові до клубу.

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