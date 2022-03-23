29.43 / 30.96 32.77 / 34.72
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Окупанти вбили засновника українського фан-клубу «Манчестер Юнайтед»

12:15 23 березня 2022
Олександр Кукін

Внаслідок обстрілу автомобіля окупантами загинув засновник українського фан-клубу «Манчестер Юнайтед» Олександр Кукін. Його дочка Аліса та дружина Аліна у лікарні. Про це повідомив офіційний сайт «червоних дияволів»:

«Надійшло підтвердження про вбивство Кукіна в результаті обстрілу його автомобіля окупантами. Його дружина і дочка були прооперовані в лікарні й вижили.
«МЮ» висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю Кукіна і бажає якнайшвидшого одужання його сім'ї. На цей час манчестерський клуб вивчає способи, як надати підтримку родині Олександра і київському фан-клубу.

Фан-клуб був заснований у 2002 році, а Кукін зіграв важливу роль в його створенні. В останні роки за сімейними обставинами він не міг приділяти йому багато часу, але не втрачав ентузіазму.

На нещодавній фотографії, який опублікував фан-клуб, Кукін насолоджувався перемогою МЮ над «Лідсом» з рахунком 4:2. Лише за кілька тижнів до смерті".

Повідомляється, що Олександр загинув 3 березня 2022 року. Він намагався вивезти на машині свою дружину і дитину з території, яку збиралися окупувати війська РФ.

У 2002 році Кукін заснував фан-клуб «МЮ» під назвою «Київські червоні».

Відомо, що на похороні Олександра Кукіна в його труну поклали сувенір «МЮ» як символ його любові до клубу.

Читайте також: «Росіянами керує хвора людина»: Йожеф Сабо переніс операцію та відмовився покинути Україну

466

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

як зберігати яйця

Будуть свіжими пів року: як без холодильника зберігати яйця та інші продукти

Герасимов та Шойгу

У росії зникли Шойгу та Герасимов, — ЗМІ

афіша концерту в Польщі

У мережі розгорівся скандал через благодійний концерт українських артистів у Польщі

«П&#39;ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

«П'ятихвилинка»: ідеальна закуска з сала в розсолі на всі випадки життя, особливо під час війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.