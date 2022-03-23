Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів зайнявся торгівлею заради допомоги Україні

Зірковий футболіст Серхіо Рамос, який улітку минулого року перейшов із «Реала» до «ПСЖ», вирішив не спостерігати мовчки за військовими діями, які росія розгорнула на території України, а долучився до волонтерського руху.

35-річний батько чотирьох синів запустив спеціальну акцію з продажу оригінальних толстовок, метою якої є фінансова допомога українцям, що страждають від війни. Серхіо, який є чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів у складі мадридського «Реала», а також чемпіоном світу та двічі чемпіоном Європи зі збірною Іспанії, виступив моделлю та прорекламував худі на своїй сторінці в Instagram, у якої майже 50 мільйонів підписників.

«Страшна війна в Україні зараз стрясає весь світ. Дизайнер Марсель Пустул виріс у Польщі та вражений тим жахом, який відбувається за кордоном його рідної країни, тому він ініціював благодійну акцію разом зі своїм давнім діловим партнером Райнером Шаллером, дуже близьким другом братів Кличків, які борються на своїй землі, ризикуючи своїм життям, за свободу своєї країни та її народу. 100% виручки від продажу толстовок підуть у фонд братів Кличків для підтримки нужденних українців та забезпечення їх гуманітарною допомогою. На толстовці оверсайз зображена рука Володимира Кличка та голуби миру спереду як символ свободи та демократії, так званий голос проти війни, а ззаду — хештег „Ми всі українці“ у кольорах українського прапора», — йдеться у повідомленні на офіційному сайті дизайнера одягу.

Додамо, що вартість однієї одиниці — 100 євро, і кожен бажаючий по всьому світу може придбати собі цю річ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст Роман Зозуля та боксер Олександр Усік «одягли» дві бригади українських воїнів .

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