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Спорт

«Ласкаво просимо, козаче»: у футболіста збірної України народилася четверта дитина

8:52 24 березня 2022
Сергій Сидорчук із сім&#39;єю

У сім'ї півзахисника київського «Динамо» та збірної України Сергія Сидорчука сталася радісна подія.

Дружина футболіста Ганна народила сина. «Ласкаво просимо в цей світ, козаче. Наш маленький українець», — поділився новиною щасливий батько на своїй сторінці у Instagram, опублікувавши фото ручки новонародженого.

Додамо, що це вже четверта дитина в сім'ї Сидорчуків. Пара перебуває у шлюбі з грудня 2014 року й уже виховує доньку Кіру, а також двійнят Микиту та Ніколь.

Зазначимо, що друга половинка Сидорчука, як і дружини інших динамівців разом із дітьми, виїхали за кордон. Футболісти же столичного клубу залишилися в Україні та проводять повноцінний тренувальний процес у Дрогобичі, що у Львівській області, а також займаються волонтерством та відвідують поранених українських воїнів у місцевій лікарні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у воротаря «Десни» Ігоря Литовки народилася дочка після початку війни.

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