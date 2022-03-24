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Спорт

При обороні Маріуполя загинув член збірної України з ММА

10:04 24 березня 2022
Боєць ММА Єгор Біркун

Жорстока кровопролитна війна, яку росія розв'язала проти України, щодня забирає життя воїнів-героїв нашої країни.

Українська федерація змішаних єдиноборств (UFMMA) повідомила на своїй сторінці в Instagram про те, що у боях за Маріуполь загинув Єгор Біркун. У складі збірної України боєць мав виступати на чемпіонаті світу MMA GAMMA, який стартував 23 березня в Амстердамі, але після вторгнення окупанта пішов захищати Батьківщину у складі полку «Азов».

«Мужній, сильний, відданий. Вічна пам'ять герою», — написали представники UFMMA у соцмережі.

Єгор Біркун (праворуч) із бійцем Bellator Ярославом Амосовим

Також, захищаючи від ворожої орди місто-герой на березі Азовського моря, загинув український весляр Іван Щокін. Займаючись академічним веслуванням, Іван став кандидатом у майстри спорту, також був призером всеукраїнських змагань серед юнаків. Трагічну новину повідомила на своїй сторінці у Facebook Херсонська федерація академічного веслування, вихованцем якої був Щокін.

 

 

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Волновахою вбили футболіста аматорської команди «Черкаські козаки» Сергія Шестака.

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