Підтримала війну: фігуристку, яка виступала в Пекіні-2022, виключено зі збірної України

16-річна Анастасія Шаботова, яка представляла нашу країну на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні, виключена зі складу збірної України з фігурного катання.

Відповідне розпорядження підписав представник Міністерства молоді та спорту, начальник управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» Сергій Качинський.

«Українська федерація фігурного катання (УФФК) не звільняє та не виключає зі складу збірної. Вона пропонує Міністерству молоді та спорту, яке й ухвалює рішення», — так прокоментував виключення фігуристки віце-президент УФФК Даніль Амірханов.

Додамо, що Шаботова, яка посіла в Пекіні останнє місце в короткій програмі, вподобала допис пропутинського фігуриста Євгена Плющенка, в якому той захоплювався «спецоперацією в Україні» та називав її неминучою. Через якийсь час, після того, як уважні користувачі піддали її шквалу критики, Анастасія одумалася та прибрала свій лайк, але подібну «провину» українська спортивна спільнота навряд чи могла пробачити.

Зазначимо, що Шаботова народилася та виросла в Москві, де й починала займатися фігурним катанням. У 13-річному віці спортсменка змінила спортивне громадянство після своїх публічних висловлювань про те, що «для стабільних виступів необхідно вживати багато правильного допінгу», згодом ставши триразовою чемпіонкою України, а також переможницею та призером кількох престижних змагань.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що п'ятиразова чемпіонка світу з фігурного катання Мішель Кван уперше стала мамою у 41 рік.

Фото УФФК

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