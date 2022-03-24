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Спорт

Легенда «Шахтаря» продав з аукціону медаль переможця Кубка УЄФА та пожертвував гроші армії

16:08 24 березня 2022
Юрій Вірт

Колишній воротар донецьких «Шахтаря» та «Металурга» Юрій Вірт, який нинішнього сезону тренує рівненський «Верес» у вітчизняній прем'єр-лізі вирішив долучитися до загальнонаціонального волонтерського руху зі збору коштів для нашої армії.

«Нині в Україні тяжке становище. Кожна людина хоче допомогти як може. На сьогоднішній день я без зброї, але хотів допомогти, фінансово. Тому я вирішив виставити на аукціон медаль за перемогу в Кубку УЄФА-2008/2009 у складі „Шахтаря“. Я бачив, що в соціальних мережах футболісти проводять благодійні аукціони. Багато хто виставляє футболки. У мене немає колекції — усі футболки, які були, я роздарував. Найціннішим у мене була ця медаль. Коли я сказав дружині про свій намір, вона мене підтримала. Я виставив допис у мережі, і люди мають можливість її купити», — розповів фахівець у коментарі телеканалам «Футбол ½/3».

Торги тривали на сторінці в Instagram протягом двох днів, і в підсумку ексклюзивна медаль дісталася вболівальнику, який виклав за неї 220 тисяч гривень. За зізнанням щедрого фаната, він особисто був присутній на історичному для «гірників» поєдинку, що пройшов 20 травня 2009 року на стадіоні «Шюкрю Сарачоглу» у Стамбулі.

Додамо, що, окрім перемоги в Кубку УЄФА, Вірт тричі ставав чемпіоном України та стільки ж разів вигравав національний кубок. Також голкіпер є членом символічного клубу Євгена Рудакова, маючи понад сотню (102) «сухих» матчів у кар'єрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст Зозуля та боксер Усик «одягли» дві бригади українських воїнів.

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