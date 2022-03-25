Потенційний суперник збірної України та сенсаційний провал Італії: відеоогляди матчів плей-оф кваліфікації ЧС-2022

У четвер, 24 березня, відбулися півфінальні поєдинки плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу, який пройде з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі. Як відомо, Польща після вигнання Росії з усіх турнірів під егідою УЄФА та ФІФА вийшла до фіналу плей-оф автоматично, а зустріч Шотландія — Україна через війну на нашій землі перенесли на червень.

Поки що став відомим суперник шотландців або українців у матчі за путівку до фінального турніру ЧС-2022 — збірна Уельсу.

Плей-оф відбору ЧС-2022. ½ фіналу

Уельс — Австрія — 2:1 (Бейл, 25, 52 — Девіс, 65, у свої ворота).

Перемогу британцям приніс капітан Гарет Бейл, який оформив дубль у матчі. Австрійці змогли відіграти один гол, коли валлієць Девіс відправив м'яч у свої ворота, але на більше їх не вистачило.

До речі, стадіон у Кардіффі влаштував яскравий перформанс на підтримку України. Перед стартовим свистком на екрані висвітилося Football stands together («Футбол об'єднує»), а вболівальники на трибунах підняли над головами жовті та блакитні листи паперу, утворивши величезний синьо-жовтий прапор.

Італія — Північна Македонія — 0:1 (Трайковські, 90+2).

«Скуадра Адзурра» протягом поєдинку мала тотальну перевагу (32:4 за ударами в бік воріт, 16:0 за кутовими, 103:12 за небезпечними атаками), але вже в компенсовані до основного часу хвилини Трайковскі завдав разючого удару з-за меж штрафного майданчика та змусив капітулювати господарів, залишивши чинного чемпіона Європи без чемпіонату світу. До речі, тріумфатори 2006 року пропустять другий мундіаль поспіль — у 2018 році італійці також не змогли подолати кваліфікацію.

Португалія — Туреччина — 3:1 (Отавіу, 15, Діогу Жота, 42, Нуньєс, 90+4 — Йілмаз, 65). На 83-й хвилині Йілмаз (Туреччина) не реалізував пенальті.

Збірна Туреччини, пропустивши двічі від Отавіу та Діого Жоти в першому таймі, ледь не створила камбек. Бурак Йілмаз спочатку забив із гри, а потім мав нагоду зрівняти рахунок, але не реалізував пенальті. У підсумку піренейці вже в компенсований час закріпили свою перевагу та пройшли до фіналу плей-оф за право потрапити на мундіаль.

Швеція — Чехія — 1:0 (Куайсон, 110).

У шведській Сульні командам після «сухого» основного часу довелося грати два овертайми, де господарям усе ж таки вдалося вирвати перемогу.

Таким чином, путівки до фінального турніру ЧС-2022 29 березня у вирішальних поєдинках плей-оф виборюватимуть Польща проти Швеції та Португалія з Північною Македонією. Володар останньої перепустки від Європи на світову першість визначиться в червні у матчі між переможцем півфіналу Шотландія — Україна та Уельсом.

Нагадаємо, що збірні Сербії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Данії, Нідерландів, Хорватії, Англії та Німеччини пробилися на ЧС-2022 напряму.

До речі, вільні від офіційних ігор Шотландія та Польща провели 24 березня у Глазго товариський матч. Господарі відкрили рахунок у середині другого тайму, але «Кадра» без Роберта Левандовські, який просидів усю гру на лаві запасних, змогла наприкінці відігратися завдяки реалізованому пенальті — 1:1 (Тірні, 68 — Пйонтек, 90+4, з пенальті). Нагадаємо, що з ініціативи Федерації футболу Шотландії 10 фунтів стерлінгів із кожного проданого на гру квитка (поєдинок на «Хемпден Парк», що вміщує 52 тисячі вболівальників, зібрав аншлаг) перерахують на допомогу Україні.

В інших спарингах за участю європейських збірних зафіксовано такі результати: Вірменія — Чорногорія — 1:0 (Бічахчян, 19; на 83-й хвилині у вірмен вилучений Мкртчян), Угорщина — Сербія — 0:1 (Надь, 35, у свої ворота), Косово — Буркіна Фасо — 5:0 (Аліті, 3, Селмані, 23, Войвода, 53, Рашіца, 68, Домджоні, 75).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Юхим Конопля одружився під час війни.

Фото uefa.com

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