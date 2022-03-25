Ексфутболіст збірної України залишив країну за португальським паспортом

Колишній футболіст лісабонської «Бенфіки» та збірної України 49-річний Сергій Кандауров зізнався, що поїхав із дружиною, а також із 6-річною донькою та 11-річним сином з рідного Харкова до Португалії на шостий день війни за португальським паспортом.

Як розповів експівзахисник в інтерв'ю виданню A Bola, він зміг перетнути кордон лише з третьої спроби. На кордоні з Молдовою Кандаурову відмовили, попри те, що він показував паспорт громадянина Португалії, заздалегідь знаючи, що його не випустять з українським. Потім Сергій відмовився від спроби залишити Україну через Румунію через великі черги на кордоні. І лише використавши португальський паспорт на кордоні з Угорщиною, Кандауров зміг вивезти свою сім'ю.

«23 лютого ми відзначали день народження брата дружини, о другій годині ночі пішли додому та лягли спати, — цитує Сергія Кандаурова португальське видання. — Близько п'ятої ранку я почув вибухи. Майже одразу завили сирени. У мене квартира на шостому поверсі, ми боялися спускатися на ліфті та побігли на підземну стоянку з валізами, грошима та паспортами, там уже було багато народу.

Ми так прожили п'ять днів — між квартирою та гаражем, з дітьми. Нарешті, на шостий день, побачивши на нашій вулиці два російські танки, я вирішив покинути Харків. Багато чого в моєму місті було зруйновано, у центрі падали бомби.

Насамперед ми вирішили поїхати до Львова. Потім я подумав, що можу не виїхати, — я знав, що військовозобов'язані чоловіки не мають права залишати країну. Але оскільки я маю португальський паспорт, я спробував і пройшов кордон через Угорщину.

Наша дорога до Португалії на автомобілі зайняла 10 днів. Тут я грав, тут маю багато друзів. При цьому з новин ми знали, що Харків продовжували атакувати, бомбити, нападати".

Сергій Кандауров із дружиною та дітьми

Нагадаємо, що Сергій Кандауров — чемпіон Європи U18 у складі збірної Радянського Союзу, а також чемпіон та володар Кубка Ізраїлю у футболці «Маккабі» з Хайфи. Після завершення кар'єри футболіста він працював головним тренером харківських «Арсеналу» та «Геліоса», телеекспертом, а також тренером та спортивним директором академії португальської «Бенфіки» у Харкові.

Як відомо, українським чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати державу під час воєнного стану (крім батьків трьох та більше неповнолітніх дітей).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик залишив тероборону Києва та поїхав за кордон готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа.

Фото A Bola, Instagram

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