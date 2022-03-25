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Спорт

Сподіваюся, ті, хто бомблять Харків, помиратимуть страшною смертю, — футболіст збірної України про війну та долю рідних

12:38 25 березня 2022
Артем Бесєдін

Футболіст «Динамо» та збірної України Артем Бесєдін, який тільки на початку року відновився після важкої травми, яку він отримав в історичному матчі Євро-2020 проти шведів, розповів про бомбардування рідного Харкова та долю своїх рідних.

«Це боляче та жахливо, — цитує Артема Бесєдіна Tribuna.com. — Батько залишився вдома. А маму, бабусю та хрещеницю, які провели більше часу у підвалах, ніж на вулиці, брат нещодавно вивіз на захід України. Там вони у відносній безпеці, хоч і туди вже прилітало. Зараз у нашій країні ніде немає повної безпеки, але там ще більш-менш можна перебувати».

Також форвард сподівається, що рашисти-агресори сповна заплатять за свої злочини.

«Війна — це великий жах. Російська Федерація має за все відповісти. Сподіваюся, що люди, які творять звірства, вмиратимуть страшною смертю, — насилу підбирає слова 25-річний футболіст. — Так само, як їхнє керівництво. Бажаю їм цього від щирого серця. Те, що вони роблять — це поза людяності. Наразі страждають усі, але Харків просто нещадно бомблять цілодобово. Білоруси? Про них навіть не хочеться говорити та думати. Це просто жо*олізи, які вирушать у тому напрямку, що й росіяни».

До речі, самому Артему Бесєдіну вдалося виїхати з дружиною та чотирма дітьми до Іспанії. Нагадаємо, що у Радмили Карафетової — двоє дітей від попереднього шлюбу (Божена та Дамір), а ще двоє (3-річний Домінік та однорічна Кароліна) народилися у союзі з футболістом.

«Допомагаю нашій країні та армії, чим тільки можу, — підсумував Артем. — Молюся, щоб ми якнайшвидше перемогли, все це закінчилося, а всю Україну чекали великі перспективи в Європі».

Артем Бесєдін з дружиною та дітьми

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Бесєдін повінчався з матір'ю своїх дітей.

Фото uaf.ua, Instagram

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