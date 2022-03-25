«Пора вже замінити в мавзолеї одного Володимира іншим»: білоруський екстренер «Динамо» про двох диктаторів

Колишній футболіст та головний тренер київського «Динамо» білорус Олександр Хацкевич, батьки якого в Мінську не вірять у слова сина про війну в Україні, засуджує дії двох диктаторів — володимира путіна та олександра лукашенка та закликає своїх співвітчизників одуматися.

«Якщо Білорусь повністю увійде до цієї війни, то з'явиться ще одна «прекрасна» країна, яка остаточно танцює під музику росіян, хоча має свою культуру, — заявив 48-річний Олександр Хацкевич, який залишився з сім'єю в Україні, в інтерв'ю Youtube-каналу «Чеснок». — Ми надали платформу для росіян, ми вже вплуталися у цю війну. Військова техніка їздить вулицями наших міст. Білорусь та особисто Лукашенко вже стали співучасниками. Так, білоруських солдатів в Україні немає, сподіваюся, що їх немає. Але те, що Лукашенко відкрив кордони для входу до російської армії, зробило його співучасником.

Якщо він віддасть злочинний наказ білоруської армії — піти на територію України, то хлопцям треба буде брати із собою чорні мішки, в яких вони повертатимуться назад. Памперси можуть не брати, обісратися вони тут не встигнуть. Їх палитимуть, бомбитимуть і гризтимуть. У нас країна Біла Русь, не треба робити її червоною. 24 лютого світ розділився на людей та росіян. У разі переходу кордону до росіян додасться і Білорусь.

Лукашенко та Путін? Кожної тварюки по парі. Що один диктатор, що другий. Тільки Путін пішов ще далі за Лукашенка. Він увесь світ налаштував проти себе, загнав українських людей у підвали, хоч і сам у підвалі живе. Але якщо в Україні люди вийдуть із підвалів та почнуть будувати свою країну, то він уже своє життя проведе у підвалі. І як казав один мій знайомий: вже настав час замінити в Мавзолеї одного Володимира на іншого".

Нагадаємо, що Олександр Хацкевич — семиразовий чемпіон України у складі київського «Динамо» та чотириразовий чемпіон Білорусі у футболці мінського «Динамо». На тренерському шляху він встиг попрацювати в Білорусі, Україні та Росії. Під його керівництвом український гранд двічі виграв Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко розповів, як його рідні у Чернігові рятуються від бомбардувань.

Фото ФК «Динамо»

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