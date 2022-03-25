Розлючений фанат «застрелив» футболіста збірної, який не забив пенальті команді Кріштіану Роналду (відео)

Підсумок півфінального матчу плей-офф відбору ЧС-2022 Португалія — Туреччина, в якому підопічні німця Штефана Кунца зазнали поразки (1:3), став для турецьких уболівальників справжньою трагедією. Збірна, яка у 2002 році сенсаційно здобула «бронзу» мундіалю, не буде представлена на п'ятому (!) поспіль чемпіонаті світу. Удар долі був настільки сильним, що один із фанатів турецької команди під час матчу взяв у руки пістолет та вистрілив.

Нагадаємо, що по ходу поєдинку на стадіоні «Драгау» у Порту Кріштіану Роналду та компанія впевнено вигравали — 2:0, але на 65-й знаменитий форвард турків Бурак Їлмаз відіграв один м'яч, а на 85-й він же отримав чудовий шанс зрівняти рахунок та зберегти команді шанс поїхати на чемпіонат світу до Катару.

Але у вирішальний момент 36-річний нападник французького «Лілля» здригнувся, пробивши з пенальті у поперечину. У цей момент один із фанатів збірної Туреччини, який дивився трансляцію зустрічі по телебаченню, не впорався з емоціями та зі злості вистрілив з пістолета в екран — просто в голову форварду-невдасі.

До речі, одразу після поєдинку антигерой Бурак Їлмаз, в активі якого 31 м'яч у 77 поєдинках за турецьку збірну, оголосив, що йде з національної команди.

«Сьогодні була моя остання гра, — заявив форвард у післяматчевому інтерв'ю. — Напевно, до кінця своїх днів я прокидатимуся з думкою про це пенальті. Повірте, сумно так закінчувати кар'єру у збірній».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Англії фанат вибіг на поле та зчинив бійку з футболістами.

Фото Федерації футболу Туреччини

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