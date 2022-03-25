Титулований воротар з Парижа надав притулок у своєму будинку 30 українським біженцям

Триразовий переможець Ліги чемпіонів у складі «Реалу» голкіпер Кейлор Навас, який у складі «ПСЖ» вилетів від колишнього клубу з Ліги чемпіонів, допоміг біженцям з України.

35-річний костариканець прийняв у себе вдома в Парижі 30 людей, купивши ліжка, постільну білизну та організувавши спальні місця у своєму домашньому кінотеатрі. При цьому дружина Наваса Андреа Салас, як повідомляє Diario Sport, приготувала для українців їжу та помолилася разом із ними.

Кейлор Навас з дружиною

Нагадаємо, що Кейлор Навас, окрім трьох тріумфів у Лізі чемпіонів, може похвалитися двома перемогами з «Реалом» у Суперкубку УЄФА, чотирма виграшами клубного чемпіонату світу та «золотом» чемпіонату Іспанії. У воротарському светрі «ПСЖ» він відсвяткував успіх у чемпіонаті Франції та двічі виграв Кубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний захисник «ПСЖ» Серхіо Рамос зайнявся торгівлею, щоб зібрати кошти для українців.



Фото ФК «ПСЖ», EFE

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