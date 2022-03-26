Українська легкоатлетка, що втекла з Миколаєва, виграла марафон в Ізраїлі

31-річна легкоатлетка Валентина Верецька з Миколаєва тріумфувала на щорічному марафоні, який проводиться у столиці Ізраїлю Єрусалимі.

Наша співвітчизниця після початку повномасштабної війни змогла евакуюватися з 11-річною дочкою до польського Кракова, і вже звідти на запрошення мера Єрусалима Моше Леона прилетіла на змагання. Незважаючи на погану погоду (було дуже вітряно та йшов дощ), у марафоні взяли участь тисячі спортсменів з усього світу, а Валентина показала найкращий результат серед жінок, фінішувавши за 2 години 45 хвилин 54 секунди. При цьому нашу співвітчизницю змогли обігнати лише двоє чоловіків!

Українку змогли обігнати лише двоє чоловіків

«Я пережила величезний стрес, і зараз нервую через усе, що відбувається в Україні. Але саме ці думки допомогли мені перемогти. Гонка була дуже складною, але я думала лише про Україну, про мою сім'ю та друзів там. Так вони почують мій голос. Ця перемога для них, для народу України», — наводить слова миколаївки видання New York Times.

За словами Валентини, лише вона з дочкою змогли евакуюватися з Миколаєва, де повністю зруйновано їхній будинок, а чоловік Павло Верецький, також професійний бігун, батьки, брати та сестри залишаються в Україні.

Додамо, що Верецька — професійна бігунья та фізіотерапевт. Це був її четвертий марафон у кар'єрі: у травні 2019-го українка стала третьою в німецькому Майнці, а у жовтні 2021-го перемогла в Тирані (Албанія).

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