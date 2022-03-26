29.57 / 30.95 32.80 / 34.71
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українська легкоатлетка, що втекла з Миколаєва, виграла марафон в Ізраїлі

11:06 26 березня 2022
Валентина Верецька

31-річна легкоатлетка Валентина Верецька з Миколаєва тріумфувала на щорічному марафоні, який проводиться у столиці Ізраїлю Єрусалимі.

Наша співвітчизниця після початку повномасштабної війни змогла евакуюватися з 11-річною дочкою до польського Кракова, і вже звідти на запрошення мера Єрусалима Моше Леона прилетіла на змагання. Незважаючи на погану погоду (було дуже вітряно та йшов дощ), у марафоні взяли участь тисячі спортсменів з усього світу, а Валентина показала найкращий результат серед жінок, фінішувавши за 2 години 45 хвилин 54 секунди. При цьому нашу співвітчизницю змогли обігнати лише двоє чоловіків!

Українку змогли обігнати лише двоє чоловіків

«Я пережила величезний стрес, і зараз нервую через усе, що відбувається в Україні. Але саме ці думки допомогли мені перемогти. Гонка була дуже складною, але я думала лише про Україну, про мою сім'ю та друзів там. Так вони почують мій голос. Ця перемога для них, для народу України», — наводить слова миколаївки видання New York Times.

За словами Валентини, лише вона з дочкою змогли евакуюватися з Миколаєва, де повністю зруйновано їхній будинок, а чоловік Павло Верецький, також професійний бігун, батьки, брати та сестри залишаються в Україні.

Додамо, що Верецька — професійна бігунья та фізіотерапевт. Це був її четвертий марафон у кар'єрі: у травні 2019-го українка стала третьою в німецькому Майнці, а у жовтні 2021-го перемогла в Тирані (Албанія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик поїхав із Києва готуватися до бою-реваншу з Джошуа.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

У путіна готували замах на Зеленського та Шмигаля: стали відомі шокуючі деталі

У путіна готували замах на Зеленського та Шмигаля: стали відомі шокуючі деталі

Сергій Кисіль

Призначили цапом-відбувайлом: у рф знято з посади генерала через величезні втрати та залучення строковиків

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

люди

В Україні несподівано зросла кількість пенсіонерів, які отримують понад 10 тисяч гривень на місяць: у ПФУ озвучили цифри

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.