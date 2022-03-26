«Загнані люди»: воротар «Динамо», який допомагає українській армії, «пошкодував» росіян

Голкіпер «Динамо» та збірної України Георгій Бущан, який разом із колегами-футболістами створив фонд військової та гуманітарної допомоги рідній країні, обурився жалісливими висловлюваннями російських спортсменів та мовчанням стосовно розв'язаної їхньою країною війни.

«Вони скаржаться, які вони нещасні, їх виключили з міжнародних змагань, — поділився Георгій Бущан в інтерв'ю Youtube-каналу київського «Динамо». — Хлопці, зрозумійте, ми через вас втратили все! Ви сидите зараз удома та проводите свої «паперові» чемпіонати. А ми перебуваємо в умовах війни — хтось у відносно нормальних умовах, а хтось — просто в жахливих. І ми не можемо працювати, не можемо приносити народу України радість спортивних перемог.

При цьому я знаю, що їм заборонено говорити на тему війни. Пишаюся тим, що я українець, бо можу сказати та зробити все, що я хочу. Ми — вільний народ. А росіяни — загнані люди. Вони не мають свободи слова, вони навіть не можуть думати по-іншому. Це єдине, за що мені їх шкода. Не дай Боже комусь пережити те, що українці проживають зараз".

Також воротар, який захищав честь країни на Євро-2020, де наша збірна дійшла до чвертьфіналу, захопився українськими воїнами, які тримають оборону у протистоянні з російським ворогом. «Це страшна ситуація. Уся наша країна в особі військових бореться не за якогось політика, ми боронимо свою землю. На нашу землю прийшли вороги. Мені дуже шкода всіх постраждалих. Я був і в київському шпиталі, але ще до повномасштабної війни — без сліз на це дивитися неможливо, а емоції важко описати словами. Люди, які пішли воювати за нашу країну, викликають у мене величезну гордість та повагу. Це наші супергерої», — додав динамівець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст «Динамо» та збірної України Андрій Богданов склав присягу на вірність народу.

Фото ФК «Динамо»

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