29.66 / 31.02 32.89 / 34.79
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українка Костевич стала чотириразовою чемпіонкою Європи

16:39 26 березня 2022
Олена Костевич

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 зі стрільби із пневматичного пістолета Олена Костевич здобула «золото» на чемпіонаті Європи, який проходить у Хамарі (Норвегія).

Нашій 36-річній співвітчизниці, яка змогла евакуюватися з Чернігова, що страждає від бомбардувань, не виявилося рівних у коронній дисципліні — стрільбі з 10-метрової відстані. Друге місце посіла Зорана Арунович із Сербії, а «бронзу» виборола австрійка Сільвія Штайнер. Цікаво, що на церемонії нагородження Олена, яка єдина представляла нашу країну на континентальній першості, розплакалася від переживань за страждаючу від військових дій Україну, а переможені суперниці дружно аплодували їй.

На церемонії нагородження суперниці підтримали Костевич оплесками

Додамо, що Костевич, окрім тріумфу на Олімпіаді-2004 в Афінах, також двічі стала чемпіонкою світу (2002-го та 2018-го) і тричі перемагала на чемпіонатах Європи (у 2015-му та 2016-му в індивідуальній першості та в 2019-му у змішаній команді з Олегом Омельчуком). Загалом це вже 22-а медаль для Костевич на великих змаганнях — Олімпіадах, чемпіонатах світу та Європи, а також Європейських іграх.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих стала в Сербії чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

82

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Дмитро Медведєв

У путіна назвали чотири причини для застосування ядерної зброї

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

Мілена Уралова

Окупанти вистрілили в обличчя 11-річній дівчинці з Маріуполя

Віталій Кличко

У Києві передумали вводити посилену комендантську годину: що відомо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.