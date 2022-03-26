Українка Костевич стала чотириразовою чемпіонкою Європи

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 зі стрільби із пневматичного пістолета Олена Костевич здобула «золото» на чемпіонаті Європи, який проходить у Хамарі (Норвегія).

Нашій 36-річній співвітчизниці, яка змогла евакуюватися з Чернігова, що страждає від бомбардувань, не виявилося рівних у коронній дисципліні — стрільбі з 10-метрової відстані. Друге місце посіла Зорана Арунович із Сербії, а «бронзу» виборола австрійка Сільвія Штайнер. Цікаво, що на церемонії нагородження Олена, яка єдина представляла нашу країну на континентальній першості, розплакалася від переживань за страждаючу від військових дій Україну, а переможені суперниці дружно аплодували їй.

На церемонії нагородження суперниці підтримали Костевич оплесками

Додамо, що Костевич, окрім тріумфу на Олімпіаді-2004 в Афінах, також двічі стала чемпіонкою світу (2002-го та 2018-го) і тричі перемагала на чемпіонатах Європи (у 2015-му та 2016-му в індивідуальній першості та в 2019-му у змішаній команді з Олегом Омельчуком). Загалом це вже 22-а медаль для Костевич на великих змаганнях — Олімпіадах, чемпіонатах світу та Європи, а також Європейських іграх.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих стала в Сербії чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

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