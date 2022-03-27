Футболіст збірної України перейшов до європейського клубу

25-річний півзахисник луганської «Зорі» та збірної України Владислав Кочергін продовжить кар'єру в польському «Ракуві».

Як повідомляє офіційний сайт клубу з Ченстохови, контракт на три роки був підписаний ще 26 січня та мав набути чинності з літа, коли у Владислава закінчувалася угода з луганчанами, проте нинішні зміни до трансферного регламенту ФІФА у зв'язку з війною в Україні дозволили «Ракуву» здійснити трансфер уже зараз.

«Дуже радий бути тут, що мене так тепло зустріли. Я хотів би повернутися до звичайних тренувань, щоб моя гра якнайшвидше допомогла команді. Пишаюся тим, що гратиму в Польщі, і дякую полякам за те, що вони так допомагають Україні», — поділився своїми емоціями Кочергін, який є вихованцем «Дніпра» та виступав за «Зорю» з 2017 року, після оформлення всіх формальностей, пов'язаних із переходом.

Зазначимо, що після вторгнення росії в Україну та початку бойових дій у нашій країні футболіст разом із сім'єю виїхав до Молдови, де тренувався за індивідуальною програмою.

Додамо, що цього сезону Кочергін провів за «Зорю» 14 матчів у всіх турнірах та забив 5 м'ячів. Щодо нового клубу футболіста збірної України (1 матч за «жовто-синіх»), то «Ракув» є чинним віце-чемпіоном Польщі, а зараз претендує на перше в історії чемпіонство, посідаючи друге місце в турнірній таблиці та відстаючи від лідируючої «Погоні» зі Щецина на одне очко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболісти збірної України створили фонд військової та гуманітарної допомоги.

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