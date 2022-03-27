Син Шумахера розбився на швидкості 240 км/год на Гран-прі Саудівської Аравії (відео)

Трагедією ледь не завершився один із кваліфікаційних заїздів на Гран-прі Саудівської Аравії для 23-річного пілота команди Хаас Міка Шумахера, який навесні минулого року дебютував у Формулі-1.

У намаганні покращити свій результат, син легендарного Міхаеля Шумахера не впорався з керуванням та вдарився об стіну. Удар був такої сили, що болід розлетівся на шматки, при цьому іскри летіли у всі боки. Благо, транспортний засіб не спалахнув, а самого пілота, який був у свідомості та розмовляв з лікарями, доставили до лікарні для детального обстеження.

Додамо, що проведення Гран-прі Саудівської Аравії було під великим питанням після того, як у п'ятницю, 25 березня, під час практики в Джидді було здійснено терористичний акт — ракетним ударом була атакована нафтова база, розташована лише за 10 кілометрів від траси. Відповідальність за атаку на Джидду взяли хусіти — воєнізоване угруповання мусульман-шиїтів у Ємені, з яким Саудівська Аравія (а також Катар, ОАЕ та Бахрейн) ведуть військові дії з 2015 року.

Після терористичного акту всі пілоти виступили за відміну гонки, але керівництво Формули-1 не пішло у них на поводу, і Гран-прі Саудівської Аравії відбудеться, як і було заплановано, у неділю, 27 березня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шанхай Порт» бразилець Пауліньо розбив ущент дорогий спорткар.

Фото Motorsport

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