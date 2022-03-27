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Спорт

Упав, як колода: боксер жорстко вирубив суперника у чемпіонському бою (відео)

17:04 28 березня 2022
Мбіллі нокаут

Французький боксер середньої ваги Крістіан Мбіллі (21 перемога, 19 з них — нокаутом) відстояв титул чемпіона Континентальної Америки за версією WBC у яскравому поєдинку зі своїм досвідченим співвітчизником Наджибом Мохаммеді (44 перемоги, 27 з них — нокаутом, 9 поразок), що відбувся у рамках вечору боксу в канадському Монреалі.

Боксери від початку бою «увімкнули» високі швидкості, обмінюючись жорсткими ударами. Розв'язка настала у п'ятому раунді — Мохаммеді нарвався на лівий хук від Мбіллі, після чого впав, як колода, без почуттів на канвас рингу. Чим не заявка на нокаут року?

Таким чином, Мбіллі, який доходив до чвертьфіналу Олімпіади-2016 у Ріо, де поступився майбутньому чемпіону кубинцю Арлену Лопесу, провів другий успішний захист свого чемпіонського пояса, завойованого у вересні минулого року в поєдинку з іспанцем Ронні Ландаєтою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко відмовився від чемпіонського бою з Камбососом заради захисту України у війні з Росією.

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