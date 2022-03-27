Непереможний український гігант яскраво нокаутував грецького Ахілла (відео)

28-річний український боксер-суперважковаговик Олександр Захожий (17 перемог, 13 з них — нокаутом), який у квітні минулого року завоював дебютний чемпіонський пояс у кар'єрі, провів яскравий поєдинок у німецькому Дортмунді.

Наш співвітчизник на прізвисько Мисливець (уродженець Запоріжжя має зріст 207 см!) зустрічався з досвідченим греком Євгеніосом Лазарідісом (17 перемог, 11 з них — нокаутом, 4 поразки). Бій не продовжився довго — вже в першому раунді Олександр кількома ударами перевірив на міцність суперника, який має прізвисько Ахілл, після одного з яких грека повело, але він встояв на ногах. Рефері відрахував нокдаун, після якого, виходячи зі стану Євгеніоса, ухвалив рішення про припинення поєдинку.

«Цей бій дався мені не так легко, як може здатися. Лазарідіс дуже гідний суперник із високим рейтингом. Крім того, через окупацію моєї країни підготовка до цього поєдинку була дуже короткою та незапланованою.

До того, як мені запропонували битися на підтримку України, прославляти та збирати кошти для нашої країни на світовому рівні, я був у Польщі та займався перевезенням біженців та доставкою гуманітарних вантажів, спав по годині на добу. Оскільки в той момент, коли росія жорстоко й без попередження розпочала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року о 5-й ранку, я спарингував у Хорватії з Філіпом Хрговичем у таборі.

З цього дня моя дружина Анастасія, яка перебувала в Києві, була змушена ховатися в підвалі будинку, засипати по тривозі та прокидатися під звуки сирен та ракет у Київській області. Єдина думка для мене на той момент була про те, як вивезти сім'ю в безпечне місце, ні про які думки про підготовку до бою не могло бути й мови. Я розумів, що можу бути тут кориснішим, ніж якби приїхав до Києва, я насамперед спортсмен та маю представляти інтереси України на боксерській арені, а не в зоні бойових дій.

І я вважаю, що кожен спортсмен, художник, музикант тощо повинен зробити свій внесок у нашу спільну Перемогу, перемогу сильного та незалежного, вільного та незламного українського народу над агресором в особі російської федерації, який посягнув на священне — на наші будинки, нашу землю та наших дітей!

Проте, перебуваючи далеко, вирішив зробити свій внесок у перемогу, зібравши кошти та ресурси для гуманітарної допомоги. І хоч би як це безглуздо не звучало, але коли ти робиш добро, добро до тебе повертається. Мої молитви були почуті, і Господь допоміг нам воз'єднатися з дружиною, яка тиждень не могла залишити небезпечне місце.

Я присвячую цю перемогу українському народу та бажаю, щоб ця перемога стала частиною нашої спільної великої перемоги над ворогом!" — розмістив Захожий емоційний пост на своїй сторінці в Instagram.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер на прізвисько Пітбуль захистив чемпіонський титул у США.

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