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Спорт

«Поживіть, недовго вам залишилося»: дружина Усика відреагувала на захоплення окупантами їхнього будинку у Ворзелі

16:19 27 березня 2022
Олександр Усик із дружиною

Український чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик, який виїхав за кордон для підготовки до бою-реваншу з Ентоні Джошуа, дізнався про неприємні новини з рідних місць.

Дружина боксера Катерина повідомила на своїй сторінці в Instagram, що до їхнього будинку, розташованого у Ворзелі (35 км від Києва), заселилися російські солдати, а на прибудинковій території розташували свої БТРи та танки.

«Поживіть у моєму будинку!!! Недовго вам залишилося!!! Дон Дон Дон!!!» — опублікувала дружина Усика листування з сусідкою, при цьому не забувши потролити главу чечні рамзана кадирова та його солдатів.

Зазначимо, що сама Катерина, а також їх із Олександром троє дітей — 12-річна Єлизавета, 9-річний Михайло та 7-річний Кирило — виїхали з Ворзеля до безпечного місця. А 4 березня жінка повідомляла про те, що їхній будинок, а також усі сусідні, розташовані по вулиці Лесі Українки, були обстріляні кадировцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика назвала російського боксера Повєткіна «хр*ном моржовим та боягузом».

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