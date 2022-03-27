«Ї**ш їх, Вова»: бос клубу УПЛ став героєм патріотичного кліпу (відео 18+)

Президент клубу УПЛ «Інгульця» Олександр Поворознюк, який минулого року ледь не загинув під час вибуху гранати в його робочому кабінеті, своєю емоційною промовою після початку війни з росією надихнув вітчизняних умільців на створення кліпу.

Трек MC PAPA VOVA їBash их Blyad', незважаючи на присутність ненормативної лексики, «ризикує» стати всеукраїнським хітом. Розміщений на Youtube-каналі Мюслі.UA кліп за добу подивилися вже майже 70 тисяч користувачів та залишили сотні схвальних коментарів.

Обережно! Присутня ненормативна лексика

Нагадаємо, невдовзі після вторгнення військ Росії до України начальник клубу УПЛ записав звернення до Президента України Володимира Зеленського. «Хочу звернутися в цей час до президента нашого Володимира Зеленського. Вова, *баш їх, а ми тобі допомагатимемо. Такого президента, як ти, не було і не буде. Велика повага до того, що ти єдиний зумів об'єднати людей. Я за тебе не голосував у першому турі, але зараз життя готовий віддати за те, що ти зайняв таку громадянську позицію. Дякую. Слава Україні!» — зазначив тоді Поворознюк.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Шахтаря» Юрій Вірт продав з аукціону за 220 тисяч гривень медаль володаря Кубка УЄФА.

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