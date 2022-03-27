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Спорт

Українка Калініна здолала в Маямі першу ракетку Бразилії та вийшла на доньку мільярдера: відеоогляд матчу

8:02 28 березня 2022
Ангеліна Калініна

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (51-а у світі), яка сенсаційно обіграла фіналістку US Open Кіс Медісон, пробилася до четвертого раунду престижного тенісного турніру в Маямі (США) з призовим фондом 8,37 млн доларів.

У поєдинку 1/16 фіналу 25-річна киянка за дві з половиною години обіграла у трьох сетах найсильнішу тенісистку Бразилії Беатріс Хаддад Майю (62-а) — 2:6, 6:4, 6:2, перервавши чотириматчеву переможну серію суперниці в поєдинках з українками.

Вихід до 1/8 фіналу (українка вперше у кар'єрі зіграє у четвертому колі турніру WTA 1000!) приніс Ангеліні 94 575 доларів «брудними» та 120 рейтингових очок.

Путівку до чвертьфіналу змагань у Маямі Калініна оскаржить у поєдинку з дочкою мільярдера — американкою Джесікою Пегулою (21-а), яка зламала опір Єлєни Рибакіної з Казахстану — 6:3, 6:4. Українка в особистих зустрічах із суперницею з США веде в рахунку 2:1, але Пегула здобула перемогу в їхньому останньому матчі на Australian Open-2022.

Нагадаємо, що решта українок — Еліна Світоліна, Марта Костюк та Леся Цуренко — вже припинили виступ у Маямі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка світу Ешлі Барті раптово завершила кар'єру у 25 років.

Фото Jimmie48

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