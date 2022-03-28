Український чемпіон світу загинув у бою за Маріуполь

Жорстока війна забрала життя ще одного українського спортсмена. У бою за Маріуполь загинув 30-річний чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал, який захищав рідну землю у складі загону спеціального призначення «Азов». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив тренер спортсмена Олег Скірта.

«Спи спокійно, Братику, земля тобі пухом, ми за тебе помстимося», — написав тренер Максима.

У 2014 році Максим Кагал на прізвисько Пістон, представляючи спортклуб «Гермес», став чемпіоном світу ISKA у розряді лоу-кік (круговий удар) та завоював «бронзу» в розряді К-1 (так званий японський кікбоксинг) у ваговій категорії до 60 кг. .

Захоплювався хлопець й іншими видами спорту. Свого часу Кагал був віцечемпіоном відкритого чемпіонату Кременчука з регбі-7. Любив Максим і футбол, активно вболіваючи за рідний «Кремінь». Крім того, два роки тому уродженець Кременчука виграв турнір з боксу, присвячений пам'яті загиблих під час наступальної Павлопіль-Широкинської операції.

Максим Кагал (крайній праворуч у першому ряду) вболівав за рідний "Кремінь"

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ворожий снаряд убив у Маріуполі юну українську гімнастку.

Фото Facebook

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