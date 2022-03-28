«Зомбована і вірить кремлівській пропаганді»: ексфутболіст збірної Росії послав матір свого сина якомога далі

Колишній футболіст київського «Динамо» і збірної росії Олег Саленко, який народився в Ленінграді (нині Санкт-Петербург) і мешкає в Києві, розповів про те, як у росії ставляться до війни, і пройшовся по путіну і лукашенкові.

«Я у Києві. Скажімо так, підтримую різні стосунки із хлопцями з тероборони. Поки вступати туди не став — там зараз і так черга, — цитує 52-річного Олега Саленка FanDay.net. — Зрозумів для себе: зараз більше користі принесу, розповідаючи світові правду. Чи не щодня даю інтерв'ю ЗМІ з Англії, Іспанії, розповідаю про реальний стан справ в Україні.

У мене сімейна ситуація, скажімо, нестандартна. Я народився і значну частину життя прожив у Росії. Там у мене одна сім'я — перша дружина та син. Колишню дружину я вже послав якомога далі: вона зомбована і вірить кремлівській пропаганді. Син від другої дружини зараз на перегляді в Італії.

Життя не перестає дивувати! Ось у 1990-х, ще в Петербурзі, я чув про охоронця мера Собчака. І ось цей колишній охоронець 22 роки очолює країну із ядерною зброєю. 22 роки! Зрозуміло, він давно втратив голову. Як і Лукашенко, який править Білоруссю 28 років. Правильно зробили американці ще кілька сотень років тому: два терміни, вісім років відсидів і до побачення! Випробування владою ніхто не проходить".

Олег Саленко з колишньою дружиною Іриною

Згадав знаменитий футболіст і про часи, коли у складі збірної Росії став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1994 року.

«Нещодавно іспанський журналіст запитував про чемпіонат світу 1994 року, коли я у складі збірної РФ взяв «Золоту бутсу», — зазначив форвард. — Я йому кажу: у тій «збірній Росії» було п'ятеро українців, два осетини та два білоруси! Кажу західним репортерам: треба все це зупиняти, тисніть на свою громадськість, на свою владу, бо санкції санкціями, а Україні потрібне важке озброєння.

Насправді, там, у РФ, не така повальна підтримка війни, як кажуть. Багато людей вдають, що підтримують. Або мовчать. Бо бояться. Кілька днів тому розмовляв із дитячими тренерами «Зеніта». Вони кажуть, що проти війни, але не можуть собі дозволити це сказати вголос. Щонайменше — втратять роботу. Це щонайменше.

Ось Ракицький зараз каже правду. Але помітили, що він це почав говорити, коли виїхав із Петербурга? Думаю, скажи він таке, ще будучи в «Зеніті», йому б не дали покинути РФ. Це я так, м'яко, скажу".

Знаменитий футболіст із сином та "Золотою бутсою" найкращого бомбардира ЧС-1994

Нагадаємо, що за роки кар'єри Олег Саленко виступав у чемпіонатах Радянського Союзу, Іспанії, Шотландії, Туреччини, Польщі. Форвард зіграв один матч за збірну України, а потім у складі команди Росії вирушив на чемпіонат світу, де у поєдинку із Камеруном забив п'ять м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний форвард Євген Селезньов назвав головну різницю між українцями та росіянами.

Фото із соцмереж

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