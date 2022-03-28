Сам приїхав до лікарні за кермом: знаменитому арбітру ФІФА врятували життя після інфаркту у 41 рік

Знаменитий румунський арбітр 41-річний Овідіу Хацеган, який торік судив матч Ліги чемпіонів «Інтер» — «Шахтар», переніс серцевий напад і терміново був прооперований, повідомляє GSP.ro.

За інформацією видання, один із елітних рефері ФІФА відчув сильний біль у грудях після щоденного тренування у своєму будинку в Араді. Як лікар за основним фахом, Овідіу оцінив симптоми, сів за кермо автомобіля і зміг дістатися лікарні Тімішоари. Лікарі діагностували у пацієнта гострий інфаркт міокарда (при ньому смертність становить 10 відсотків) та встановили йому стент. Хацеган перебуває у стабільному стані та залишиться у лікарні мінімум до кінця тижня.

«Добре, що хворий вчасно потрапив до лікарні. Серйозних ускладнень немає. Ми спілкуємося із пацієнтом. Щодо спортивної кар'єри Хацегана, то поки що без коментарів. Все залежить від того, як розвиватимуться події, і від вибору самого рефері», — прокоментував те, що сталося, доктор Лука Костянтин Тудор.

Дав перший коментар після операції і сам Овідіу Хацеган.

«Зі мною все гаразд, хоча я ще перебуваю під наглядом лікарів. Хотів би подякувати медичному персоналу, який дбав про мене, і всім тим, хто надсилав мені повідомлення та добрі думки. Зараз мені потрібен спокій, тому я прошу поважати моє приватне життя», — цитує Овідіу Хацегана сайт комітету арбітрів Румунії.

Зазначимо, що Хацегана можна вважати фартовим арбітром для українських команд. У 14 поєдинках за суддівства румуна наші клуби та збірна відсвяткували 7 перемог, тричі зіграли внічию та чотири рази програли.

Овідіу Хацеган 14 разів перетинався з українськими клубами та збірною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок української рефері ФІФА Марини Стрілецької пограбували російські окупанти.

Фото uefa.com, ФК «Динамо»

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