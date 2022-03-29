Усик — Джошуа 2: названо дату та місце проведення бою-реваншу за 120 мільйонів

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у важкій вазі Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом), який залишив Україну заради підготовки до бою з Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), вийде на ринг проти британця в Саудівській Аравії наприкінці червня, стверджує MailOnline.

Бій планувалося провести в Лондоні на «Уемблі» або домашньому стадіоні футбольного клубу «Тоттенхем», однак увечері 28 березня сторонами нібито було прийнято захмарну пропозицію уряду Саудівської Аравії у розмірі 91,6 млн фунтів стерлінгів (120 млн доларів). Найімовірніша дата бою — 25 червня.

Стверджується, що призовий фонд значно перевищує фінансовий пакет, виділений урядом Саудівської Аравії на другий поєдинок Джошуа проти Енді Руїса, який відбувся в Ер-Ріяді майже три роки тому.

Нагадаємо, що Усик переміг Джошуа в Лондоні у вересні минулого року одноголосним рішенням суддів (116:112, 117:114 та 115:113) і став об'єднаним чемпіоном світу у суперважкій вазі. При цьому поєдинок українця та британця було визнано подією року за версією видання The Ring.

Відеоогляд першого бою Усик — Джошуа

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик після початку війни вступив до тероборони Києва.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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