Колишнього підопічного Шевченка заарештовано за звинуваченням у груповому зґвалтуванні

Футболіст італійського «Дженоа» 21-річний Маноло Портанова, який ще недавно грав під керівництвом Андрія Шевченка, заарештований за звинуваченням у груповому зґвалтуванні, повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, вихованець «Ювентуса» разом із двома іншими чоловіками (один із них — родич гравця) постане перед судом 7 червня. Усіх трьох, а також ще одного неповнолітнього, звинувачують у скоєнні сексуального насильства над 21-річною дівчиною. Повідомляється, що інцидент стався в ніч проти 30 травня 2021 року в квартирі у центрі Сієни.

Раніше Портанову та двох інших підозрюваних було відправлено під домашній арешт, проте після 10 місяців розслідування, яке включало низку допитів та переглядів мобільних телефонів, виконувач обов'язків прокурора Нікола Маріні ухвалив заарештувати підозрюваних. Четвертий обвинувачений, якому на момент інциденту було 17 років, перебуває під юрисдикцією суду у справах неповнолітніх.

Нагадаємо, що нещодавно Маноло Портанова, чий батько Даніеле Портанова грав у серії А за «Сієну», «Болонью» та «Дженоа», забив свій перший м'яч у чемпіонаті Італії, принісши «Дженоа» надважливу перемогу над «Торіно» (1:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футбольному тренеру загрожує 20 років в'язниці за бешкет у літаку.

Фото ФК «Дженоа»

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