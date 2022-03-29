Помер власник клубу НХЛ, який знав українську мову

Власник клубу Національної хокейної ліги «Оттава Сенаторз» Євген (Юджин) Мельник, який мав українське коріння, помер у віці 62 років, повідомляє офіційний сайт канадського клубу.

«Сім'я Євгена Мельника та „Оттава Сенаторз“ з величезним сумом повідомляють, що він помер 28 березня 2022 року через хворобу, яку він прийняв рішуче і мужньо», — йдеться у заяві.

Зазначається, що у 2015 році мільярдер переніс операцію з пересадки печінки.

Євген Мельник народився 27 травня 1959 року в Торонто. Його батьки Фердинанд та Віра приїхали до Канади із Чернівців у 40-х роках минулого століття. Юджин пішов стопами батька і став лікарем. Після його смерті Мельник почав працювати у рекламі фармацевтичної продукції. У 1989-му заснував фармацевтичну компанію, яка займалася розробкою та дослідженням нових медичних препаратів, став пізніше співвласником однієї з найбільших канадських фармацевтичних корпорацій Biovail Corporation зі щорічним доходом 1 мільярд доларів США. 2003 року Мельник купив хокейну «Оттаву», яка у 2007-му дійшла до фіналу Кубка Стенлі, за 92 млн доларів.

Ще одним захопленням бізнесмена було розведення коней. Мельник володів ранчо у Флориді, де містилося понад 550 добірних коней, що брали участь у різних змаганнях, а перемагаючи, приносили Євгену додаткові прибутки. У 2017 році Мельника було внесено до Зали слави канадських перегонів.

Євген Мельник володів клубом НХЛ майже два десятиріччя

Євген Мельник, який жив із сім'єю на Барбадосі, володів українською мовою і багато років допомагав батьківщині своїх предків. Вперше в Україну мільярдер приїхав після здобуття нашою країною незалежності — у середині 1990-х. У бізнесмена залишилися дружина Шарілін, а також дочки Ганна та Олівія

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар, який створив гучну сенсацію на ЧС-2021 з хокею, помер у 24 роки.

Фото ХК «Оттава Сенаторз»

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