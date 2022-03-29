Розстріляли прямо в залі: рашисти вбили колишнього боксера збірної України та тренера

Незадовго до визволення Ірпеня у зруйнованому місті під Києвом від рашистської нечисті загинув відомий український боксер і тренер, майстер спорту міжнародного класу Олексій Джунківський.

Колеги Олексія повідомили, що орки розстріляли його прямо в боксерській залі, де він тренував хлопців (знайомі на сторінці Джунківського у Facebook зазначили, що розмовляли з ним телефоном лише чотири дні тому).

«Російські орки в Ірпені розстріляли відомого дитячого тренера з боксу Олексія Джунківського. За словами знайомих, Олексій загинув у боксерській залі під час „спілкування“ з російськими військовими. Тренера розстріляли на місці. Спочивайте з миром, Тренере. Нехай земля вам буде пухом», — йдеться у повідомленні на сайті Федерації боксу України.

У роки боксерської кар'єри Олексій Джунківський входив до складу збірної України, у лавах якої чотири рази став призером чемпіонатів світу серед військовослужбовців, а також брав участь у матчових зустрічах Україна — Росія, Україна — США та Україна — Куба.

Досягнув фахівець успіхів і на тренерській ниві. Досить зазначити, що Джунківський привів до «золота» ЧЄ-2016 серед школярів Олега Латугу та до «срібла» ЧЄ-2015 — Владислава Марчука.

Олексій Джунківський був успішним тренером

Олексій Джунківський був великим патріотом України, учасником руху «Спортсмени за майбутнє України». А після початку війни з Росією тренер допомагав доправляти їжу українським воїнам.

До речі, Олексій Джунківський не лише тренував дітей, а й співпрацював зі знаними бійцями, зокрема, з чемпіоном світу за версією WBF Віталієм Копиленком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українського тренера з боксу Юрія Кауна вбили російські окупанти.

Фото Facebook

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